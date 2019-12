„Prezydent Duda jest skuteczny w polityce międzynarodowej”

Polska jest jednym z liderów NATO w sensie politycznym i w sensie współdziałania – powiedział portalowi wpolityce.pl wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta został poproszony m.in. o podsumowanie szczytu NATO w Londynie. „Bardzo mocno zaangażowany w przygotowanie szczytu był pan prezydent Andrzej Duda. Mógł więc bez żadnej przesady powiedzieć, że szczyt w Londynie był wielkim sukcesem Polski” – ocenił Mucha.



Dopytywany dlaczego, wyjaśnił, że chodzi o kwestie związane z kolektywnymi planami obrony Polski i krajów bałtyckich. „Zostały one przyjęte zgodnie, wbrew wcześniejszym spekulacjom i komentarzom politycznym. Szczyt w Londynie to pokaz jedności NATO. Przywódcy bardzo wyraźnie podkreślali kwestię art. 5 traktatu waszyngtońskiego, czyli zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” – przypomniał.



Padło tez pytanie o rozmowę prezydenta Dudy, który przekonywał prezydenta Turcji Recepa Erdogana podczas rozmowy telefonicznej przed szczytem i w trakcie spotkania w Londynie do poparcia rozwiązań związanych ze zwiększeniem sił szybkiego reagowania NATO, co udało się osiągnąć. „Świadczy to o dużej aktywności Polski na forum międzynarodowym. Prezydent Andrzej Duda jest skuteczny w polityce międzynarodowej, w tych najważniejszych obszarach dotyczących bezpieczeństwa Polaków” – wskazał Mucha.



Zauważył przy tym, że „wbrew temu, co zapowiadano, szczyt w Londynie okazał się sukcesem i podkreślił jedność państw członkowskich”. „Nasz kraj ma znaczący udział w inicjatywie gotowości. Bierzemy udział we wszystkich elementach inicjatywy 4 x 30. Polska jest jednym z liderów NATO w sensie politycznym i w sensie współdziałania” – podkreślił.





