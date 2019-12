„Dlaczego na takie kampanie m.st. Warszawa jest w stanie wydać pieniądze?”

– Pamiętajmy, że w Warszawie szereg mieszkańców nowej czy starej Pragi, nie ma dziś dostępu do bieżącej ciepłej wody przez to, że nie są podłączeni do centralnego ogrzewania. W związku z tym przypuszczam, że rodzi się pewne pytanie: dlaczego na takie kampanie miasto stołeczne Warszawa jest w stanie wydać pieniądze, a na inne nie? – pytał w programie „Strefa starcia” politolog dr Bartosz Rydliński reagując na jeden ze spotów kampanii dotowanej z pieniędzy publicznych przez warszawski samorząd przygotowanej przez Fundację Edukacji Społecznej. Wykładowca UKSW zauważył, że sprawa będzie kolejną po awarii oczyszczalni ścieków „Czajka” „wtopą wizerunkową” Rafała Trzaskowskiego.

