Finał Szlachetnej Paczki. Setki rodzin znalazły swoich darczyńców

Wszystkie rodziny z województwa świętokrzyskiego, biorące udział w tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki, znalazły swoich darczyńców. Jest ich najwięcej w historii akcji w regionie, bo aż 575. Rodziny wybierano do piątku. Do części z nich paczki już trafiły.

Finał, podczas którego wolontariusze przywożą przygotowane paczki dla wybranych przez siebie rodzin odbywa się właśnie teraz, od 6 do 8 grudnia. Zaangażowanych jest blisko 500 wolontariuszy. To oni, aby zdiagnozować sytuację w regionie, spotykali się w ostatnich tygodniach z najbardziej potrzebującymi – rodzinami wielodzietnymi, osobami samotnymi, chorymi, niepełnosprawnymi. Przeprowadzili ankiety i zapytali o najpilniejsze potrzeby.



Aleksandra Kopeć, koordynator Szlachetnej Paczki w województwie podkreśla, że zawsze są to wzruszające spotkania. Liderzy i wolontariusze zauważają, że ostatnio z każdym rokiem zmniejsza się liczba rodzin wielodzietnych, objętych programem, gdyż ich problemom w znacznej mierze zaradziła pomoc rządowa.



Jak informuje Michał Szymkiewicz, koordynator do spraw promocji Szlachetnej Paczki w województwie świętokrzyskim, akcję wspierają m.in. przedsiębiorcy, znani piłkarze, dziennikarze, studenci.



Przygotowane paczki mają różną wartość. Niektóre z nich to koszt 500 złotych, ale powstały też o wartości kilkunastu tysięcy złotych, np. zawierające przedmioty wyposażenia wnętrz i sprzęt AGD, spakowane do co najmniej kilku pudeł. Za każdą z paczek stoi nieraz kilku lub kilkunastu darczyńców.

źródło: kai

Działania wolontariuszy polegające na wspieraniu obdarowanych rodzin, odwiedzinach oraz pomocy, potrwają do czerwca.W ub. roku w regionie z pomocy Szlachetnej Paczki skorzystało ponad 700 potrzebujących, a w całej Polsce 19 tys. osób. Akcja Szlachetna Paczka realizowana jest od 2001 r., w Kielcach od 13 lat.Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości w Kielcach działają dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, którzy docierają do osób potrzebujących pomocy w ramach 4 rejonów Szlachetnej Paczki oraz 4 kolegiów Akademii Przyszłości.Wolontariusze mają realny wpływ na życie mieszkańców Kielc i ich okolic, ponieważ poznają ich i decydują o włączeniu ich do programów. Dzięki temu w samym tylko 2018 r. w Kielcach, wolontariusze połączyli z darczyńcami 80 rodzin w ramach Szlachetnej Paczki oraz prowadzili cotygodniowe zajęcia z 63 dzieciakami z Akademii Przyszłości w czasie roku szkolnego.