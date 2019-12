Nie żyje odtwórca roli Wielkiego Ptaka z „Ulicy Sezamkowej”. Miał 85 lat

W wieku 85 lat zmarł Caroll Spinney, odtwórca roli Wielkiego Ptaka z „Ulicy Sezamkowej”. Słynny lalkarz wcielał się w postać Wielkiego Ptaka od 1969 r., czyli od premiery „Ulicy Sezamkowej”.

Nie była to jego jedyna rola w tej produkcji – Spinney odpowiadał również za kreację Oskara Zrzędy, zielonego muppeta mieszkającego w kuble na śmieci.



W ubiegłym roku artysta zrezygnował z występów na planie serialu, ale w dalszym ciągu użyczał obu postaciom swojego głosu, który był dogrywany w studiu. Powodem były problemy zdrowotne Spinneya. Pracę przy produkcji utrudniała mu dystonia – choroba polegająca na występowaniu mimowolnych ruchów ciała.



„Jego olbrzymi talent i wielkie serce doskonale nadawały się do roli żółtego ptaka, który sprawiał radość pokoleniom dzieci i niezliczonym fanom w każdym wieku na całym świecie” – napisali w oświadczeniu producenci serialu.

