Kaleta: Ujawnię silne powiązanie między pieniędzmi m. st. Warszawy a działaniami ruchów LGBT

– Na jutrzejszej konferencji prasowej zaprezentuję główne informacje dotyczące kilku organizacji, które otrzymują środki z urzędu m. st. Warszawy w formie różnych dotacji. (…) Myślę, że kolejne wiadomości z przygotowanego raportu mogą być równie szokujące, co materiał opublikowany w sobotę przez portal tvp.info – powiedział poseł PiS Sebastian Kaleta.

– Zaprezentuję główne informacje z raportu, który przygotowałem. Dotyczą one organizacji, które otrzymują środki z urzędu m. st. Warszawy w formie różnych dotacji. Mowa o organizacjach tego typu co, opisana ostatnio na portalu tvp.info, Fundacja Edukacji Społecznej. Myślę, że kolejne wiadomości z przygotowanego raportu mogą być równie szokujące – powiedział poseł, dodając że głównym celem będzie ukazanie skali wydatkowania pieniędzy przez miasto na podobne cele. Jak stwierdził Kaleta, władze Warszawy promują w ten sposób organizacje LGBT i ruchy proaborcyjne.



– Raport był sporządzony w oparciu o dostępne publicznie dane, biuletyn informacji publicznej, strony internetowe organizacji, media społecznościowe organizacji – mówił.



Jak dodał, w raporcie widać „bardzo silne powiązanie między miejskimi pieniędzmi a realizowanymi działaniami z zakresu ideologii LGBT czy innych skrajnie lewicowych ruchów”.

#wieszwiecej Polub nas

– W mojej opinii to jedynie mały wycinek wsparcia, które miasto zapewnia tego typu środowiskom – stwierdził Kaleta. Konferencja odbędzie się w poniedziałek o 9 na pl. Bankowym.

Poseł odniósł się również do sprawy usunięcia kanału „Męskie branie” z Youtube dzień po publikacji materiału na portalu tvp.info. Kanał prowadzony jest przez wspomnianą fundację, która według raportu Kalety, cieszy się dotacjami miasta. W jednym ze spotów opublikowanych na kanale znalazła się też inscenizacja homoseksualnego seksu lekarza z pacjentem.



– To dziwna sytuacja, że po nagłośnieniu sprawy te materiały są usuwane z sieci. Może to świadczyć o tym, że podjęcie przeze mnie tego tematu spowoduje dokonanie kontroli wydatkowania środków przez m. st. Warszawa. Przed publikacją raportu wszystkie materiały oczywiście zabezpieczyłem – stwierdził.



Nasz portal opublikował fragment analizy przygotowanej przez posła Sebastiana Kaletę. W raporcie opisano działalność niektórych organizacji pozarządowych korzystających z dotacji warszawskiego samorządu. Uwzględniono tam organizacje, które w latach 2017-19 otrzymały dotacje z Urzędu Miasta Warszawy – było to ponad 7 mln zł. Jednym z przykładów organizacji opisanych w raporcie jest Fundacja Edukacji Społecznej. Na stronach miasta przeczytać można, że stając do konkursów publicznych, fundacja otrzymała w ostatnich latach na kilkanaście projektów ponad 3,7 mln zł. Fundacja w swoich materiałach instruuje m.in., jak zażywać narkotyki przed seksem.