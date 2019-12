Wkrótce prezentacja „Listy Ładosia”. Zawiera nazwiska tysięcy uratowanych Żydów

Wkrótce zostanie zaprezentowana „Lista Ładosia” – publikacja zawierająca imienny spis tysięcy Żydów zagrożonych Zagładą, którym w czasie wojny Poselstwo RP w Szwajcarii wystawiło fałszywe paszporty latynoamerykańskie. Publiczna prezentacja odbędzie się w siedzibie Instytutu Pileckiego w Warszawie.

Spis Żydów, którym polscy dyplomaci pomogli uniknąć wywózek do obozów zagłady i przetrwać Holokaust, zawiera 3262 nazwisk. Publikacja „Lista Ładosia” pod redakcją naukową dra Jakuba Kumocha, ambasadora RP w Szwajcarii i Liechtensteinie, zostanie zaprezentowana publicznie 12 grudnia o godz. 12 w siedzibie Instytutu Pileckiego przy ul. Siennej 82 w Warszawie.



Prace nad weryfikacją osób z tzw. sublisty paragwajskiej trwały od września. Lista nazwisk utworzona została przez obecnych dyplomatów RP w Bernie, pracujących nad upamiętnieniem Aleksandra Ładosia i jego ludzi, tzw. Grupy Berneńskiej określanej także jako grupa Ładosia. Polscy dyplomaci przeprowadzili również wstępną weryfikację ich losów. Paszporty latynoamerykańskie z Berna, zwane też paszportami Ładosia, pomagały uniknąć Żydom wywózek do obozów zagłady i przetrwać Holokaust. Ich pełna liczba jest nieznana, jednak zachowane numery seryjne i raporty Silberscheina pozwalają oszacować ich liczbę na ponad 8 tys.

12 grudnia o godz. 12 ,w siedzibie Instytutu przy ul. Siennej 82, po raz pierwszy publicznie zaprezentujemy „Listę Ładosia” - publikację zawierającą imienny spis 3262 posiadaczy paszportów latynoamerykańskich, wystawionych przez Poselstwo RP w Szwajcarii zagrożonym Zagładą Żydom! pic.twitter.com/aH7iSX91tS — Instytut Pileckiego (@InstPileckiego) December 6, 2019

źródło: twitter, pap

Według ambasadora Kumocha prace nad listą Ładosia pozwoliły odtworzyć ok. 40 proc. spośród nazwisk tych ludzi i odnaleźć setki ocalonych.Polscy dyplomaci i działacze organizacji żydowskich w Bernie pozyskiwali paszporty państw Ameryki Łacińskiej, które następnie trafiały do Żydów w okupowanej Europie. Były to paszporty głównie Paragwaju, Salwadoru, Hondurasu, Boliwii, Peru i Haiti.Członkowie grupy zajmowali się produkcją nielegalnych paszportów od co najmniej 1941 r. i kontynuowali działalność praktycznie do zakończenia Holokaustu.Autorami publikacji „Lista Ładosia” są Monikia Maniewskia, Jędrzej Uszyński i Bartłomiej Zygmunt. Została ona wydana i opracowana przez Instytut Pileckiego przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Żydowskim Instytutem Historycznym i Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.