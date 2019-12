Posłanka PO o wyborcach: Suweren wybrał program „świnia plus”. Internauci komentują

„Zachęcanie do dłuższej aktywności zawodowej – tak! Ale ustawowe podniesienie wieku emerytalnego – nie!” – zapewniła na Twitterze posłanka PO i była wiceminister finansów Izabela Leszczyna. Dodała, że jej partia prezentowała podczas kampanii projekt ustawy, która umożliwia spełnienie tych warunków, ale „suweren wybrał program świnia plus”.

– Proszę mi wierzyć, Platforma Obywatelska ma świetny pomysł na wyższą płacę i niższe podatki, ale nie namówi mnie pani, żebym go teraz...

Posłanka uważa, że ustawowe podnoszenie wieku emerytalnego nie jest konieczne, ponieważ „Polacy są mądrzy i będą chcieli dłużej pracować, bo chcą mieć wyższe emerytury.”

Czy ktoś może mi wytłumaczyć o co chodzi z tym, że "suweren wybrał program świnia+, także w wymiarze metaforycznym"? ��‍♀️

Mam duży szacunek do Pani działalności ale mówienie o tym ze suweren wybrał program świnia + jest troszkę pejoratywne w stosunku do potencjalnych wyborców. Wiecej zyskacie na poznawaniu potrzeb niz skreślaniu tych którzy na was nie głosowali. Pozdrawiam