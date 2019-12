Uroczystości upamiętniające Jolantę Szczypińską. Prezes PiS: Jej śmierć przyniosła wielką stratę

W niedzielę w Słupsku regionalne i miejskie struktury PiS zorganizowały uroczystości upamiętniające zmarłą przed rokiem Jolantę Szczypińską. Na ścianie budynku, w którym od 2004 r. Szczypińska miała swoje biuro poselskie, odsłonięto tablicę pamiątkową. „Jola odchodziła tak jak żyła – a żyła pięknie i mężnie, dzielnie stawiając czoło wszelkim przeciwnościom” - przypomniał prezes PiS.

Podczas uroczystości prezes Zarządu Okręgowego PiS w Słupsku poseł Aleksander Mrówczyński odczytał list od prezesa Jarosława Kaczyńskiego.



„Wciąż żyję w dojmującym poczuciu niepowetowanej straty. (...) Śmierć poseł Jolanty Szczypińskiej przyniosła wielką stratę dla Polski, a dla Prawa i Sprawiedliwości, (...) dla mnie osobiście - była wielkim ciosem” – napisał prezes PiS.



Jarosław Kaczyński podkreślił także, że posłanka była darem dla nich wszystkich, a tą tablicą należy jej podziękować „za dobro, które w ciągu tylu lat (...) ofiarowała”.



Dodał, że miał smutny i bolesny przywilej częstego odwiedzania Szczypińskiej w szpitalu. „Towarzyszyłem jej, można powiedzieć, do ostatka. Widziałem, ile cierpiała. Byłem świadkiem tego, jak gasła i choć zdawałem sobie sprawę, że śmierć w jej przypadku oznacza wyzwolenie z nieustającego, strasznego bólu, to do tej pory nie mogę się z tym pogodzić” – napisał.



Zaznaczył również, że „Jola odchodziła tak jak żyła – a żyła pięknie i mężnie, dzielnie stawiając czoło wszelkim przeciwnościom”.



Jolanta Szczypińska zmarła po ciężkiej chorobie 8 grudnia 2018 r. Miała 61 lat. 17 grudnia spoczęła w rodzinnym grobie, przy rodzicach i bracie, na cmentarzu komunalnym w Słupsku. W uroczystościach pogrzebowych, które miały charakter państwowy, wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

