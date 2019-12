Z Youtube zniknął kanał fundacji promującej „chemsex”. Dotuje ją warszawski ratusz

Z Youtube zniknął kanał „Męskie branie”, prowadzony przez pozarządową organizację Fundacja Edukacji Społecznej. Sama fundacja w swoich materiałach instruuje m.in., jak zażywać narkotyki przed seksem. Jak informował wczoraj portal tvp.info, zgodnie z raportem posła Sebastiana Kalety, fundację hojnie dotowały władze Warszawy.

Jeszcze w sobotę materiał był dostępny na Youtube. Dziś okazuje się, że kanał zlikwidowano.



Nasz portal dotarł do analizy przygotowanej przez posła Sebastiana Kaletę. W raporcie opisano działalność niektórych organizacji pozarządowych korzystających z dotacji warszawskiego samorządu. Uwzględniono tam organizacje, które w latach 2017-19 otrzymały dotacje z Urzędu Miasta Warszawy – było to ponad 7 mln zł. Jednym z przykładów organizacji opisanych w raporcie jest Fundacja Edukacji Społecznej. Na stronach miasta przeczytać można, że stając do konkursów publicznych, fundacja otrzymała w ostatnich latach na kilkanaście projektów ponad 3,7 mln zł.



Organizacja, wsparta, jak wynika z analizy Kalety, ze środków publicznych, organizuje np. „Projekt Test”, który na celu ma propagowanie szybkich testów na HIV/AIDS i kiłę. W jednym ze spotów dwaj mężczyźni tłumaczyli, jak i kiedy należy zbadać się na HIV. W spocie znalazła się też inscenizacja homoseksualnego seksu oralnego lekarza z pacjentem.



W lipcu Fundacja uruchomiła portal skierowany do osób, które mają, miały lub zamierzają mieć kontakty seksualne połączone z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych – tzw. chemsex. W poradniku wideo nazwanym „Męskie Branie” widać było te same osoby, co w wymienionym wyżej spocie. Mężczyźni instruowali tam tam, jak zażywać narkotyki przed seksem, chociaż we wstępie do nagrania napisano, że nie ma ono na celu propagowania zażywania środków psychoaktywnych.



Rzecznik warszawskiego ratusza, Kamil Dąbrowa, zaprzeczył w mediach społecznościowych, by miasto popierało stosowanie jakichkolwiek substancji psychoaktywnych.

#wieszwiecej Polub nas