Rosyjskie lotnisko prosi o selfie i skan paszportu w zamian za dostęp do Wi-Fi

Jeden z klientów portu lotniczego Moskwa-Szeremietiewo w Rosji zwrócił uwagę na specyficzny komunikat, który wyświetla się, gdy ktoś próbuje połączyć się z bezpłatną siecią internetową. Aby skorzystać tam z Wi-Fi należy m.in. zrobić sobie selfie i przesłać je w formularzu rejestracyjnym.

Jak wynika z komunikatu portu lotniczego, cała procedura sprawdzania przesyłanych zdjęć trwa ok. 10 sekund. Oprócz fotografii wymagany jest również skan paszportu.



Uwagę internautów zwrócił fakt, że rosyjski port lotniczy prosi wprost o przesyłanie tzw. selfie. Ponadto w komunikacie pojawia się informacja, że zdjęcia nie są sprawdzane przez ludzi, ale przez sztuczną sieć neuronową (narzędzie obliczeniowe imitujące pracę ludzkiego mózgu).

