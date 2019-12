Skażona woda w 14 miejscowościach. Inspektorat sanitarny ostrzega

W badaniach jakości próbki wody pobranej z wodociągu publicznego Wierzbica-Polany-Zalesice w gminie Wierzbica wykryto obecność bakterii coli. Woda na terenie 14 miejscowości w powiecie radomskim może być skażona – informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu.

Inspektorat poinformował, że w badaniach jakości próbki wody pobranej z wodociągu publicznego w gminie Wierzbica wykryto obecność bakterii coli. Wodociąg zaopatruje szereg miejscowości: Polany, Polany Kolonia, Pomorzany, Suliszkę, Podgórki, Zalesie, Zalesie Kolonię, Łączany, Pomorzany Kolonię, Rudę Wielką, Rzeczków Kolonię, Rudę Małą, Modrzejowice, Podsuliszkę.



W komunikacie czytamy, że woda z tego ujęcia może być przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga również woda do: przygotowania posiłków, mycia owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli małych dzieci. Jak podano, wodę należy gotować co najmniej przez dwie minuty, a następnie pozostawić do ostudzenia.



Woda bez gotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet.

