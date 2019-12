Mózg ofiary zjadł z ryżem. Filipińczyk aresztowany

21-letni Filipińczyk został aresztowany w Talisayan w Indonezji po zamordowaniu kobiety mówiącej po angielsku. Jej mózg zjadł z dodatkiem ryżu. Sąsiedzi mężczyzny twierdzą, że mężczyzna był chory psychicznie.

Pożar w fabryce. Życie straciło kilkadziesiąt osób Kilkadziesiąt osób mogło zginąć w wielkim pożarze, który wybuchł w niedzielę w jednej z fabryk w Delhi. Dziennik „The Times of India” informuje o... zobacz więcej

Przyznał, że nagabywał kobietę w rejonie cmentarza. Gdy ta zwróciła się do niego w języku angielskim, zirytowany zaatakował ją metalowym prętem, po czym odciął jej głowę.



Ciało ze związanymi rękami pozostawił na miejscu, a głowę spakował do torby i zabrał do domu. Tam – jak powiedział – ugotował talerz ryżu, dodał mózg kobiety, po czym zjadł makabryczne danie. Czaszkę zakopał w pobliżu domu.



Mężczyzna został aresztowany. Jego sąsiedzi twierdzą, że chorował psychicznie. W chwili ataku prawdopodobnie był pijany.

#wieszwiecej Polub nas