„Fajerwerków nie było”. Politycy komentują debatę

– Debata jest wtedy, kiedy kontrkandydaci ścierają się ze sobą, a nie wygłaszają oświadczenia – powiedział w programie „Woronicza 17” Paweł Bejda (PSL), komentując prawyborcze starcie kandydatów PO na prezydenta. Dariusz Joński (KO) przyznał, że „fajerwerków nie było”, a Jarosław Sellin (PiS) wskazywał na bezideowość Platformy Obywatelskiej.

W partyjnych prawyborach, które mają 14 grudnia wyłonić kandydata PO na prezydenta, uczestniczą wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. W sobotę spotkali się na prawyborczej debacie. Prezentowali poglądy m.in. na tematy związane z polityką zagraniczną, zdrowiem, gospodarką i ekologią.



„Wygłaszanie oświadczeń”



– To była debata związana raczej z wygłaszaniem oświadczeń poszczególnych kandydatów – ocenił Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta RP.



Dariusz Joński (Koalicja Obywatelska) przyznał, że „fajerwerków nie było, ale może i dobrze”. – Polska jest podzielona; w moim przekonaniu potrzebuje takiego prezydenta, który będzie potrafił zasypać te podziały – podkreślił.

– Platforma Obywatelska ma prawo wyłonić spośród siebie najlepszego kandydata. Natomiast jeżeli mówimy o jakiejkolwiek debacie, to według mojej oceny debata jest wtedy, kiedy kontrkandydaci ścierają się ze sobą, a nie wygłaszają oświadczenia – mówił Paweł Bejda (PSL).



Również Wanda Nowicka (Klub Parlamentarny Lewica, Wiosna) oceniła, że „debata była troszkę nudnawa, tam nie było żadnego starcia”. – Ale nie odnosząc się do tego, co konkretnie kandydaci mówili i co mi się podobało bądź nie, uważam, że bardzo dobrze jest, że też kobiety są bardzo poważnie traktowane – dodała.



„Bardzo kiepski teatr”



Robertowi Winnickiemu (Konfederacja) w śledzeniu debaty polityków PO przeszkodził zjazd prawyborczy w jego własnym ugrupowaniu. Ocenił jednak, że „to, co widzimy w PO, jest teatrem i niestety z tego co obserwuję po opiniach, to bardzo kiepskim teatrem”.



Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin (PiS) wskazał, że „PO to jest bezideowa partia władzy, która gdzieś tam jeszcze władzę posiada w samorządach, teraz w Senacie, ale generalnie tęskni do władzy centralnej”. – Ta bezideowość oznacza, że wizji Polski ja się raczej nie doczekam w tej formacji, ponieważ programowe sprawy jej raczej nie interesują – podsumował.