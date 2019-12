Prawybory w PO: Jaśkowiak ma nowego sojusznika

Poseł Jakub Rutnicki, który kilka tygodni temu podpisał się pod kandydaturą Małgorzaty Kidawa-Błońskiej, zadeklarował, że za tydzień na konwencji PO odda głos na Jacka Jaśkowiaka. Z kolei posłanka Gabriela Lenartowicz zdecydowanie podtrzymuje poparcie dla Kidawy-Błońskiej.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i prezydent Poznania Jaśkowiak spotkali się w sobotę na prawyborczej debacie kandydatów PO na prezydenta. O tym, które z nich ostatecznie otrzyma nominację partyjną do startu w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, zdecydują 14 grudnia delegaci Konwencji Krajowej Platformy.



– Będę głosował na Jacka Jaśkowiaka – powiedział PAP po debacie pochodzący z Wielkopolski poseł PO Jakub Rutnicki.



Przyznał jednocześnie, że w jeszcze kilka tygodni temu wsparł swym podpisem kandydaturę Małgorzaty Kidawa-Błońskiej. – Podpisywałem się, gdy jeszcze nie było pewności, jeżeli chodzi o start pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Bardzo się cieszę, że taką decyzję podjął, bo uważam, że mamy do czynienia z prawdziwym fighterem, z człowiekiem nieoczywistym, jeżeli chodzi o kandydowanie, ale z osobą, która ma bardzo duże szanse, bo ja uważam, że pewniaki w polityce w tej chwili nie funkcjonują – powiedział Rutnicki.

#wieszwiecej Polub nas

Wyraził przekonanie, że osób, które zaczynają zmieniać swoje preferencje co do kandydata na prezydenta, może być w PO więcej. – Myślę, że też następuje pewna zmiana i poczucie takie, że mamy do czynienia z fighterem, który może doprowadzić do niespodzianki. Myślę, że wygrana w prawyborach w Platformie w przyszłą sobotę byłaby niespodzianką, ale ja jestem optymistą – podkreślił poseł.Pytany, czym Jaśkowiak przekonał go do poparcia swej kandydatury, Rutnicki powiedział, że samorządowiec sprawdził się już w kilku bardzo trudnych sytuacjach. – Sprawdza się w boju. Pięć lat temu kandydował po raz pierwszy w wyborach na prezydenta Poznania. Bardzo mało osób dawało mu wówczas jakiekolwiek szanse, a on wygrał te wybory – zaznaczył parlamentarzysta.

Lenartowicz murem za Kidawą-Błońską



Zupełnie inny pogląd przedstawiła w rozmowie z PAP posłanka Gabriela Lenartowicz. – Dla mnie pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska znacznie lepiej wypadła w debacie – powiedziała.



– Przede wszystkim była w niej energia. Mówiła o kompetencjach prezydenta, a nie samorządowca niezbyt dużego miasta. Wiedziała, czego chce. Podobało mi się, że stawia na partnerstwo z obywatelami i to niezależnie od ich poglądów. Taka jest rola prezydenta – zaznaczyła.



Z kolei Jacek Jaśkowiak jej zdaniem wypadł słabo. – Nie było w tym żaru. Poza tym był to punkt widzenia samorządowca i to niekoniecznie najwyższego szczebla. Nie było odniesienia do prawdziwych kompetencji prezydenckich, np. do relacji międzynarodowych i to nie na poziomie partnerstwa miast czy wymiany młodzieży – wyjaśniła posłanka KO.



Pytana, czy w prawyborach będzie głosować na Kidawę-Błońską, Lenartowicz odpowiedziała zdecydowanie: tak.