„Dzisiejsza uroczystość przypomina, że w Maryi działa tylko dobro”

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik przypomina, że w Matce Boga – inaczej niż u wszystkich innych ludzi działają wyłącznie siły dobra. Prawdę, że Maryja została zachowana od grzechu pierworodnego, akcentuje obchodzona dziś w Kościele katolickim uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik tłumaczy, że na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa - Jego Matka - Maryja, poczęła się i urodziła wolna od skutków grzechu pierworodnego.



– Grzech pierworodny to grzech Adama i Ewy i wszyscy, którzy są ich potomkami, mają w sobie skazę tego grzechu – przypomniał ksiądz Rytel Andrianik.



Jak podkreślał, tej skazie nie podlega natomiast Najświętsza Maryja Panna. Jako Niepokalanie Poczęta, to znaczy bez grzechu pierworodnego, Maryja ma w sobie tylko siłę dobra.



– Na tym polega dogmat o Niepokalanym Poczęciu – podkreślił rzecznik Episkopatu.



Katolicy od początku historii Kościoła żywili przekonanie o Niepokalanym Poczęciu Matki Chrystusa. Za uznaniem tej prawdy opowiadali się już św. Justyn (100-167) czy św. Ireneusz (ok. 140-200).



Jako dogmat ogłosił je 8 grudnia 1854 roku w bulli „Ineffabilis Deus” ojciec święty Pius IX. Uroczystość odbyła się w bazylice świętego Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów.

źródło: KAI, IAR

Cztery lata później, w 1858 roku, w uznanych przez Kościół za autentyczne objawieniach w Lourdes, Matka Boża miała przedstawić się Bernadetcie Soubirous słowami: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”. Słowa te są uznawane za potwierdzenie dogmatu.Tę samą prawdę Matka Boża potwierdziła 19 lat później w kolejnych uznanych objawieniach w Gietrzwałdzie na Warmii.1 lipca 1877 r. jedna z widzących, Justyna Szafryńska zapytała: „Kto Ty jesteś?” i usłyszała w języku polskim odpowiedź: „Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta”.