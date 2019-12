To także nasi rodacy. Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie

Po raz dwudziesty obchodzony jest dziś Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Jego głównym celem jest wsparcie Kościoła w krajach wschodniej Europy, Rosji i Azji Środkowej.

– Jest to tak bardzo blisko nas, a jednocześnie jest to tak bardzo inny świat, a poza tym przecież ciągle jeszcze bardzo wielu naszych rodaków mieszka właśnie tam, za wschodnią granicą – przypominał dyrektor Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Pomocy Kościołowi na Wschodzie ks. Leszek Kryża. Kapłan zachęcał do wsparcia, zarówno duchowego, jak i materialnego naszych rodaków.



– Niektórzy tylko dlatego, że się zmieniły granice, a inni dlatego, że zostali wywiezieni daleko, na Syberię. Więc chodzi o to, żebyśmy poprzez tę niedzielę sobie o nich przypomnieli i żeby ta nasza pamięć przełożyła się w realną pomoc, której na pewno ciągle potrzebują – wskazywał.



Kościołowi za wschodnią granicą służy obecnie ponad 200 kapłanów diecezjalnych, około 300 kapłanów zakonnych, 320 sióstr zakonnych i 20 braci zakonnych z Polski oraz osoby świeckie.

