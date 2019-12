Aukcja koni na warszawskim Służewcu. Uzyskano ponad 400 tys. zł

240 tys. euro – taką cenę uzyskała klacz Adelita ze stadniny w Janowie Podlaskim. Ogółem w trakcie zimowej aukcji koni zorganizowanej na warszawskim Służewcu sprzedano 12 koni za ponad 362 tysiące euro. Ponadto jedną klacz – również z Janowa – wydzierżawiono za 40 tys. euro. Wraz ze wzrostem zamożności polskiego społeczeństwa, rośnie zainteresowanie końmi – ocenił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który otworzył „Winter Star Horse Auction”.

– Mamy je głęboko w sercu, w naszych umysłach. W naszej tradycji odgrywały ogromną rolę, może ważniejszą niż w tradycji wielu innych krajów. Dlatego ta miłość do koni jest czymś szczególnym w Polsce – mówił Ardanowski.



Minister rolnictwa zapowiedział, że najbliższe lata chciałby poświęcić na spokojne działania na rzecz rozwoju hodowli koni.



– Przecież wiemy ile dodatkowych korzyści wynika z rozwoju hodowli koni i unikalnych zawodów, wsparcia rolnictwa i dochodów mieszkańców wsi. Państwo nie wycofa się z utrzymania zasobu genetycznego polskiej hodowli – dodawał.



Ardanowski zapewnił, że państwowe stadniny nie będą wyprzedawały swoich najlepszych koni.

#Minister @jkardanowski: Nigdy nie dopuścimy do tego, aby wyprzedawać to co najlepsze. Nie będzie już nigdy tak, jak było przez wiele lat, gdy konie były sprzedawane z wolnej ręki. Sprzedaż koni arabskich będzie przebiegała tylko i wyłącznie poprzez organizowane aukcje. pic.twitter.com/VBwwxa99YR