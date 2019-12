Agresja na lotnisku. Taksówkarz uderzył pasażera i odjechał z innym klientem

Taksówkarz zaatakował podróżującego z Madrytu do Rzymu i złamał mu nos. Włoska policja opublikowała w sobotę wideo – zarejestrowane przez kamery lotniska w Fiumicino – ukazujące całe zdarzenia. Co tak rozsierdziło kierowcę? Mężczyzna poprosił taksówkarza o włączenie taksometru na czas kursu.

Do zdarzenia doszło 27 listopada w części zewnętrznej przylotów na terenie terminala nr 3 na lotnisku Fiumicino. Jak podkreśliła policja, ani taksówkarze, ani pracownicy firmy przewozowej „Taxi Service” – udzielający wsparcia pasażerom, ani pozostali świadkowie nie zareagowali na agresję kierowcy.



Taksówkarz (oznaczony na filmie czerwoną strzałką) – jeszcze chwilę przed uderzeniem – odmówił podróżującemu załadowania bagaży do samochodu oraz odsunął jedną z walizek. W międzyczasie asystent usług transportowych (oznaczony niebieską strzałką) wprowadził do tej samej taksówki innego klienta, a kierowca wsiadł z powrotem do pojazdu.



Podróżujący (oznaczony na wideo zieloną strzałką) zapukał w tylnią szybę samochodu prosząc o wyjaśnienia. Taksówkarz wysiadł i nagle uderzył mężczyznę. Ten stracił równowagę i upadł na chodnik. Po chwili udało mu się wstać na nogi. Później przewieziony został do szpitala w Rzymie, gdzie lekarze stwierdzili złamanie przegrody nosowej, której leczenie może potrwać do 30 dni.

#wieszwiecej Polub nas