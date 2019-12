Prof. Nowak: Polska przegapiła moment, kiedy należało walczyć o historię

– Prawda historyczna rzadko jest jednoznaczna, ale jeśli chodzi o rok 1945, to można stwierdzić, że Sowieci na pewno nas nie wyzwolili – powiedział w programie „Kobiecym okiem” w TVP Info prof. Andrzej Nowak, odnosząc się do słów lidera SLD Włodzimierza Czarzastego. Jak uważa znany historyk, przez lata brakowało w Polsce dobrej polityki historycznej, którą prowadzą także demokratyczne państwa.

Historyk odniósł się do słów lidera SLD Włodzimierza Czarzastego, który stwierdził, że Armia Czerwona „wyzwoliła” Polskę.



– Prawda historyczna rzadko jest jednoznaczna, ale jeśli chodzi o rok 1945, to można stwierdzić, że sowieci na pewno nas nie wyzwolili – powiedział, dodając, że o ile można powiedzieć, że „uwolnili oni Polskę od jarzma hitlerowskiego”, to pamiętać trzeba, że w 1939 r. pomogli to jarzmo nałożyć.



– Nie wolno tych rzeczy rozdzielać – stwierdził. Historyk przypomniał, Armia Czerwona wprowadziła do Polski „rząd marionetkowy podległy całkowicie i stworzony całkowicie na rozkaz Stalina, który w najmniejszym stopniu nie wyrażał woli narodu, społeczeństwa. Społeczeństwa, podzielonego, ale na pewno zgodnego w jednym: Bierut na pewno nie był jego reprezentantem, był człowiekiem znikąd, a ściślej z Kremla. To było narzucenie obcej władzy, władzy tyrańskiej, która po 1945 r. zabrała życie dziesiątkom tysięcy obywateli tego państwa”.

Jak stwierdził prof. Nowak, przekłamania historyczne będą zapewne coraz częstsze.– Im więcej czasu minęło od II wojny światowej, tym bardziej dowolnie można przedstawiać jej historię. Jeszcze 30 lat temu nawet w najbardziej nieprzychylnych Polsce ośrodkach na Zachodzie niemożliwe było przedstawienie Polski jako głównego sprawcy holocaustu, a dziś to jest jakby obiegowa moneta opowieści o II wojnie światowej – powiedział.

Zapytany, czy przegapiliśmy moment, kiedy należało walczyć o historię, prof. Nowak odpowiedział twierdząco. Jego zdaniem brakowało w Polsce polityki historycznej, którą prowadzą także demokratyczne państwa.



– Jeśli rozejrzę się w liczbie filmów na temat bohaterów II wojny światowej, wyprodukowanych w krajach takich jak Holandia, Dania, Norwegia, mówię o krajach skandynawskich celowo, bo nie kojarzą się one z jakąś totalitarną strukturą czy autorytarnymi pokusami, ilość wysiłku włożonego przez te państwa w politykę historyczną, budującą opowieść o bohaterskim oporze tych narodów i walce w obronie słusznej sprawy ma się jak wielki wyrzut sumienia do polityków III RP. Zwłaszcza w latach 1989-2005, kiedy stanął dopiero ten pierwszy pomnik świadomej polityki historycznej, czyli muzeum Powstania Warszawskiego – mówił historyk.