Sprawca ataku w bazie wojskowej w USA cytował Osamę bin Ladena

Oficer saudyjskiego lotnictwa Mohammed al-Szamrani, który w piątek zastrzelił trzy osoby w bazie lotnictwa marynarki wojennej USA na Florydzie, napisał na Twitterze przed atakiem, że Ameryka stała się „krajem zła”. Cytował też Osamę bin Ladena.

„Jestem przeciwny złu, a Ameryka w całości przekształciła się w kraj zła (...). Nie jestem waszym przeciwnikiem, bo jesteście Amerykanami, nie nienawidzę was z powodu waszych swobód, nienawidzę was, bo każdego dnia wspieracie, finansujecie i popełniacie zbrodnie nie tylko przeciw muzułmanom, ale też przeciw ludzkości” – napisał Szamrani.



FBI, które prowadzi śledztwo w tej sprawie, weryfikuje wpisy, aby upewnić się, że Szamrani był w istocie ich autorem.



Napastnik, który był w Naval Air Station Pensacola na szkoleniu wojskowym, zginął po wymianie ognia z dwoma policjantami. W sobotę dowódca bazy, kapitan Timothy Kinsella przypomniał, że na jej terenie nie wolno nosić przy sobie broni, co być może tłumaczyć fakt, że Szamrani strzelał z broni krótkiej.



Według oficjalnej saudyjskiej agencji prasowej SPA król Salman ibn Abd al-Aziz as-Saud, który już w piątek przekazał kondolencje rodzinom i bliskim ofiar ataku. Nakazał też służbom specjalnym królestwa podjęcie współpracy z amerykańskimi agencjami śledczymi.



Książę Chaled ibn Salman, wiceminister obrony Arabii Saudyjskiej napisał w sobotę na Twitterze: „Tak jak wielu członków saudyjskich sił zbrojnych zostałem wyszkolony w amerykańskiej bazie wojskowej i szkolenie to wykorzystaliśmy w słusznych sprawach, jak walka z terroryzmem i innymi zagrożeniami, ramię w ramię z naszymi amerykańskimi sojusznikami”.

Like many other Saudi military personnel, I was trained in a U.S military base, and we used that valuable training to fight side by side with our American allies against terrorism and other threats.