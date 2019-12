Stany Zjednoczone przed rozmowami w formacie normandzkim zapewniają Ukrainę o swoim wsparciu. Oświadczenie na ten temat opublikowała ambasada USA w Kijowie. W poniedziałek w Paryżu odbędzie się spotkanie w sprawie Donbasu liderów tzw. normandzkiej czwórki, czyli przywódców Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji.

Jak czytamy w oświadczeniu, w przededniu spotkania USA zapewniają Ukrainę o wsparciu dla jej suwerenności oraz integralności terytorialnej.



„Stany Zjednoczone będą pracować ze swoimi sojusznikami i partnerami, aby nadal zmuszać Rosję, by ta realizowała obiecane zobowiązania i rozpoczęła proces pokojowego odnowienia pełnej suwerenności Ukrainy w Donbasie” – napisano.



Przypomniano też, że od 2014 roku USA przyznały Ukrainie 3 miliardy dolarów pomocy na wsparcie jej bezpieczeństwa oraz rozwój. „Stany Zjednoczone będą stały ramię w ramię z Ukrainą, dopóki walczy ona z rosyjską agresją” – czytamy w liście opublikowanym przez amerykańską ambasadę w Kijowie.

