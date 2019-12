Premier: ważne, że władze RFN nie zapominają o zbrodniach popełnionych w Polsce

„To ważne, że młodsze pokolenie Niemców, patrzy inaczej na przeszłość. Dlatego wizyta Kanclerz Merkel jest tak ważna i symboliczna” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki, wspominając piątkową uroczystość w Auschwitz.

Premier Morawiecki i kanclerz Merkel wzięli w piątek udział w uroczystości 10-lecia Fundacji Auschwitz-Birkenau.



W sobotnim wpisie na Facebooku szef polskiego rządu wrócił do piątkowej uroczystości, która miała miejsce na terenie b. obozu Auschwitz II-Birkenau.



„W dniu wczorajszym, na teren dawnego obozu zagłady, po raz pierwszy przybyła Pani Kanclerz Angela Merkel. To ważne, że władze RFN nie zapominają o zbrodniach popełnionych podczas II wojny światowej na terenie okupowanej Polski” – napisał Morawiecki.



„Mam bowiem w pamięci książkę Krzysztofa Kąkolewskiego »Co u pana słychać?«, w której autor przeprowadził wywiady z Niemcami uczestniczącymi w zbrodniach popełnianych na terenie okupowanej Polski, a mimo to zostały one oczyszczone po wojnie przez niemieckie sądy. Osoby te próbowały podważać swoją rolę podczas wojny. Jeden z nich mówi: »Sąd przekonał się, że nic nie wiedziałem. Opieram się na wyroku sądu«. Inny: »To było zgodne z niemieckim prawem«”– czytamy na Facebooku premiera Morawieckiego.



„To ważne, że młodsze pokolenie Niemców, patrzy inaczej na przeszłość. Dlatego wizyta Kanclerz Merkel jest tak ważna i symboliczna” – podkreślił Morawiecki.

źródło: PAP, Facebook

Przypomniał też, że Tadeusz Borowski w opowiadaniu „U nas w Auschwitz” pisał: „Czy myślisz, że gdyby nie nadzieja, iż ten inny świat nadejdzie, że wrócą prawa człowieka – żylibyśmy w obozie choć jeden dzień?”W piątkowej uroczystości rocznicowej na terenie b. obozu Auschwitz II-Birkenau uczestniczyli m.in. byli więźniowie - Bogdan Bartnikowski, Barbara Wojnarowska-Gautier i Bronisława Horowitz-Karakulska. Po ceremonii spotkali się oni z kanclerz Merkel. Wśród uczestników uroczystości był także szef Światowego Kongresu Żydów Ronald Lauder oraz zwierzchnik Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów Romani Rose.