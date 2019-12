„Bitwa na wydmach” czyli Joshua kontra Ruiz Jr. Wielka gala boksu w TVP

Już dziś gala boksu na przedmieściach Rijadu, na którą czekały miliony wielbicieli tego sportu na całym świecie. Walką wieczoru będzie starcie Anthony’ego Joshuy z Andym Ruizem Jr. Tym razem to brytyjski bokser zawalczy o odzyskanie mistrzowskich pasów federacji IBF, IBO, WBA i WBO, które Meksykanin odebrał mu w czerwcu. Polskich widzów zainteresuje też z pewnością pojedynek Mariusza Wacha z Dillianem Whytem.

Anthony Joshua w sobotę w Arabii Saudyjskiej ponowie skrzyżuje rękawice z Andym Ruizem Jr. Tym razem to brytyjski bokser przystąpi do walki jako pretendent, by odzyskać mistrzowskie pasy federacji IBF, IBO, WBA i WBO. Pierwsza ich walka pół roku temu zakończyła się sensacyjnym zwycięstwem Meksykanina.



Na ostatnią konferencję prasową przed rewanżem Ruiz (33-1, 22 KO) przyszedł w olbrzymim lśniącym sygnetem na prawej dłoni i zegarkiem z diamentami na lewym nadgarstku. Jak zauważyła agencja Associated Press, to najlepiej pokazuje, jak zmieniło się życie Meksykanin od czasu sensacyjnego zwycięstwa nad Joshuą (22-1, 21 KO) w Madison Square Garden.



Na miejsce powtórki wybrano – nie bez kontrowersji – Ad-Dirijję, na przedmieściach stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadu. Na trybunach, specjalnie na tę okazję zbudowanej hali, zasiądzie 15 tysięcy widzów. Bilety na „Bitwę na wydmach” – jak określany jest pierwszy w historii pojedynek o tytuł w wadze ciężkiej na Bliskim Wschodzie – kosztowały w przeliczeniu od 500 do nawet... 50 tys. złotych.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, „Super Express”

Na gali zaprezentuje się również polski pięściarz Mariusz Wach (35-5, 19 KO), który zmierzy się z Dillianem Whyte'em (26-1, 18 KO). Faworytem jest Brytyjczyk, ale polski zawodnik nie zamierza ustępować mu pola.– Jestem spokojny, nie ma co niepotrzebnie się spinać. Nie myślę o tej całej otoczce. Pewnie po przylocie na miejsce i kilku konferencjach atmosfera gali mi się udzieli, ale też nie na tyle, by ściskało mnie w gardle – powiedział „Super Expressowi” Wach.Początek gali od 17:55 w TVP Sport, walka wieczoru od 21:35 w TVP 1.