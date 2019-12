Andrzej Piaseczny w „The Voice Senior”: To jest ten moment w życiu

Już w sobotę na antenie TVP2 rozpocznie się pierwsza polska edycja programu „The Voice Senior”. Występy uczestników będzie oceniać jury składające się z legend polskiej muzyki – Alicja Majewska, Urszula Dudziak, Marek Piekarczyk oraz Andrzej Piaseczny. Program poprowadzą: Marta Manowska i Tomasz Kammel. Na scenie swoje muzyczne zdolności będą prezentować osoby po 60. roku życia.

– Wiek tak naprawdę nie ma znaczenia. To jest ten moment w życiu, w którym możecie pokazać siebie, jakimi jesteście – komentował Andrzej Piaseczny, jeden z jurorów.



„The Voice Senior” od 7 grudnia w każdą sobotę będzie można zobaczyć o 20:05 na antenie TVP2. To nowy program, będący modyfikacją cieszącego się ogromną popularnością „The Voice of Poland”.



Seria składać się będzie z czterech odcinków. W trakcie dwóch pierwszych – „Przesłuchań w ciemno”, trenerzy skompletują 4-osobowe zespoły. W trzecim, półfinałowym odcinku, uczestnicy zmierzą się w formule „Sing off”. Z każdej drużyny zostanie wyłoniony jeden uczestnik konkursu. Spośród 16 osób zostanie wybranych osiem, które zaśpiewają w wielkim finale.



Jednak ostateczny głos będzie należał do widzów, którzy wyłonią zwycięzcę pierwszej polskiej edycji „The Voice Senior”.

#wieszwiecej Polub nas