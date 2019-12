Chiny z kolejnymi kredytami. Trump wściekły na Bank Światowy

Prezydent USA wezwał Bank Światowy aby przestał udzielać kredytów Chinom. Bank właśnie przyjął, mimo zastrzeżeń Waszyngtonu, nowy plan kredytowy dla Chin.

Bank Światowy uchwalił w czwartek plan udzielenia Chinom nisko oprocentowanych kredytów na sumę od 1 do 1,5 mld dolarów rocznie do czerwca 2025 r. Plan przewiduje „stopniowy spadek” kredytów dla Chin w porównaniu z poprzednim pięcioletnim okresem kiedy średnia wynosiła 1,8 mld dolarów rocznie.



„Dlaczego Bank Światowy pożycza pieniądze Chinom ? Czy to możliwe ? Chiny mają mnóstwo pieniędzy, a jeśli ich nie mają to je wytwarzają. STOP !” - napisał Donald Trump na Twitterze.



W przesłanym agencji Reutera oświadczeniu Bank napisał, że wysokość jego kredytów dla Chin „znacznie spadła i będzie nadal redukowana w ramach porozumienia z naszymi udziałowcami, w tym Stanami Zjednoczonymi”. „Eliminujemy udzielanie kredytów w miarę jak kraje stają się bogatsze” - dodano w oświadczeniu.



W roku finansowym 2019, który zakończył się 30 czerwca, Bank Światowy pożyczył Chinom 1,3 mld dolarów, co oznacza spadek w porównaniu z rokiem 2017 kiedy pożyczył 2,4 mld.

Reuter podkreśla, że ten spadek nie zadowala jednak Białego Domu, który uważa, że Pekin jest zbyt bogaty aby korzystać z międzynarodowej pomocy.Biały Dom odmówił w piątek oficjalnego komentarza w tej sprawie.