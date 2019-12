Ostatnie dni „Damy z gronostajem” w Muzeum Narodowym. Wkrótce obraz wróci do domu

To już ostatni weekend, kiedy można zobaczyć „Damę z gronostajem” w głównym gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie. Za kilka dni obraz Leonarda da Vinci ma powrócić do swojej stałej siedziby, czyli do Muzeum Książąt Czartoryskich.

Portret Cecylii Gallerani, znanej jako Dama z gronostajem będzie można podziwiać już od 20 grudnia w świeżo odremontowanych salach Pałacu Czartoryskich przy ul. Pijarskiej w Krakowie.



Uroczyste otwarcie muzeum odbędzie się 19 grudnia, a dama będzie ostatnim obiektem dowiezionym do Pałacu Książąt Czartoryskich.



„Dama z gronostajem”, którą oglądać będzie można na drugim piętrze w Pałacu Książąt Czartoryskich, obok Sali Polskiej, zyska nową gablotę dla swojego obrazu. To będzie jedna z najnowocześniejszych konstrukcji na świecie, bardzo skomplikowana, gwarantująca kompletne bezpieczeństwo obrazu w przypadku jakiegokolwiek wydarzenia losowego. Zajmie ona jedną piątą pomieszczenia, w którym będzie prezentowana.





