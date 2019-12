Skandaliczne słowa Jaśkowiaka podczas debaty: Macierewicz jak Stalin

Musimy przywrócić wojsku godność, bo Macierewicz, również przez te apele smoleńskie, poprzez „czystki” doprowadził do pozbawienia zawodowych żołnierzy godności – mówił w czasie prawyborczej debaty PO Jacek Jaśkowiak. Urzędujący prezydent Poznania porównał też byłego szefa MON do komunistycznego dyktatora Józefa Stalina.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak byli pytani w debacie prawyborczej PO od czego, jako prezydenci, zaczęliby reformę sił zbrojnych.



– Macierewicz zrobił coś podobnego, co Stalin w latach 30. w Związku Radzieckim. Musimy przywrócić prawdziwą apolityczność dla armii. Armia ma nas bronić niezależnie od tego, czy rządzi taka czy inna formacja. Nasze bezpieczeństwo to sprawny i dobry wywiad i kontrwywiad, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni będzie w najbliższych latach odgrywało wielką rolę – mówił prezydent Poznania.



Podkreślał, że musimy mieć także sprawną obronę przeciwlotniczą, a przede wszystkim dobre, zawodowe wojsko. Mówił, że takie formacje jak Wojska Obrony Terytorialnej powinny być włączone do armii i być pod dowództwem szefa Sztabu Generalnego.

Kontrkandydatka Jaśkowia, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła z kolei, że prezydent powinien stać się strażnikiem godności polskich żołnierzy i oficerów. – Prezydent musi wykorzystać i wznowić działanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego – mówiła.



Dodała, że budżet na wojsko i armię musi być mądrze wydawany. – Trzeba zbudować wieloletnie porozumienie pomiędzy wszystkimi opcjami politycznymi, bo nie można mówić o naszej obronności w perspektywie tylko jednej kadencji Sejmu. Zakupy to są czasami inwestycje rozłożone na kilkanaście lat – zaznaczyła Kidawa-Błońska. – Dlatego chciałabym jako prezydent zaproponować Narodowy Pakt dla Obronności, żebyśmy ponad podziałami zaczęli rozmawiać, co zrobić, aby Polska miała zapewnione bezpieczeństwo, żeby pieniądze były mądrze wydawane – powiedziała wicemarszałek Sejmu.

Mówiła też, że trzeba stworzyć warunki, żeby żołnierze i oficerowie, którzy zostali zwolnieni z "powodów pozamerytorycznych", mogli wrócić do armii. Podkreślała, że ważne jest, aby Polska mogła skorzystać z ich doświadczenia. Dodała, że powinniśmy również wykorzystać potencjał weteranów.