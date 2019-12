Sześciu górników poszkodowanych w wyniku wypadku podziemnej kolejki

Sześciu górników zostało niegroźnie poturbowanych w wyniku piątkowego wypadku podziemnej kolejki, przewożącej pracowników w zakładzie górniczym Sobieski w Jaworznie (Śląskie). Po badaniach w szpitalu wszyscy poszkodowani zostali wypisani do domu.

– W trakcie postoju pociągu osobowego nastąpiło najechanie na ostatni wóz składu tego pociągu lokomotywą elektryczną – podało w sobotnim raporcie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.



Kopalnia Sobieski w Jaworznie należy do spółki Tauron Wydobycie. Jej rzecznik Daniel Iwan poinformował, że wypadek miał miejsce w piątek po południu 500 metrów pod ziemią w przekopie Byczyna w rejonie szybu Piłsudski.



– Wstępne ustalenia wskazują, że do wypadku doszło w czasie transportu załogi przewozem lokomotywowym, na skutek uderzenia w stojący na dworcu skład pociągu osobowego przez nadjeżdżającą lokomotywę elektryczną – podał rzecznik.



Po udzieleniu pierwszej pomocy na miejscu i wyjeździe na powierzchnię, poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala w Jaworznie. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań wszyscy zostali wypisani z placówki medycznej.





#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśnia powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach i Państwowa Inspekcja Pracy. Powiadomiono również Prokuraturę Rejonową w Jaworznie.