CBA weszło do poznańskiej oczyszczalni ścieków

Agenci poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli w piątek do podpoznańskiej oczyszczalni ścieków w Koziegłowach. Funkcjonariusze Biura badają możliwe nieprawidłowości w funkcjonowaniu – należącej do spółki Aquanet – suszarni odpadów przy oczyszczalni ścieków w Koziegłowach oraz udzielaniem przez spółkę zamówień na wywóz wytwarzanych w suszarni osadów – podało CBA w przesłanym portalowi tvp.info komunikacie.

W ramach podjętych czynności analityczno-informacyjnych funkcjonariusze zwrócili się do prezesa Aquanet o udostępnienie dokumentacji dotyczącej m.in. realizacji oraz oddania do użytkowania wybudowanej przy oczyszczalni w Koziegłowach suszarni odpadów oraz przeprowadzonych w obiekcie prac modernizacyjnych.



Agenci Biura przyjrzą się także przyczynom oraz sposobowi likwidacji awarii suszarni.



Przypomnijmy – w marcu tego roku uległa awarii jedna z trzech linii stacji termicznego suszenia osadów w należącej do poznańskiej spółki wodociągowej Aquanet centralnej oczyszczalni ścieków w Koziegłowach. Spółka zdecydowała o wyłączeniu całego systemu suszarni. W wyniku awarii osady z oczyszczalni nie są przetwarzane na granulat, tylko wywożone do zakładów recyklingowych.



CBA zbada dokumentację dotyczącą postępowań w zakresie wyboru wykonawcy prac naprawczych i ewentualnych prac modernizacyjnych. W obiekcie zainteresowania funkcjonariuszy znajdują się także „wszelkie podjęte przez spółkę działania naprawcze związane ze skutkami awarii, służące zabezpieczeniu realizacji zadań z zakresu likwidacji osadów”.



Jak czytamy w komunikacie, Biuro zwróciło się również do prezesa Aquanet o dokumentację w sprawie „postępowania przetargowego oraz udzielenia zamówienia w trybie bezprzetargowym na wywóz i zagospodarowanie osadów wytwarzanych w oczyszczalni w Koziegłowach na lata 2019-2020”.

Według informacji przekazywanych przez Aquanet usunięcie usterki w instalacji suszenia osadów może potrwać do maja przyszłego roku.