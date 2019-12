Nie żyje mężczyzna potrącony przez samochód. Kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia

Starszy mężczyzna zmarł wskutek potrącenia przez samochód w okolicy Niewodnicy Koryckiej koło Białegostoku. Kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia - podała policja.

Ze informacji policji wynika, że do wypadku doszło w piątek wieczorem, przed godziną 19.00, poza przejściem dla pieszych.



Policja podała, że pojazd, którym poruszał się sprawca, to srebrna toyota – być może na brytyjskich numerach rejestracyjnych.



Jak dowiedział się portal tvp.info, wciąż trwa poszukiwanie kierowcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja apeluje do mieszkańców o zwrócenie uwagi na pojazdy, które mogłyby mieć uszkodzony przód i przekazanie informacji na numer 112.

