Lotos ma nowego prezesa. Dotychczasowego odwołała rada nadzorcza spółki

Rada nadzorcza Lotosu odwołała z zarządu spółki prezesa Mateusza Bonca; funkcję prezesa powierzyła Jarosławowi Wittstockowi, dotychczasowemu wiceprezesowi ds. korporacyjnych – poinformowała w piątek w komunikacie spółka.

„Grupa Lotos informuje, iż w dniu 6 grudnia 2019 roku otrzymała informację, że Rada Nadzorcza spółki, działając na podstawie art. 368 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 13 ust. 2 pkt. 1 w związku z par. 14 ust. 4 i 5 Statutu Spółki odwołała pana Mateusza Aleksandra Bonca ze składu zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji z dniem 6 grudnia 2019 roku” – podano w komunikacie.



Bonca prezesem zarządu Grupy Lotos był od 22 maja 2018 roku. Wcześniej, od 1 czerwca 2016, pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Grupy Lotos. W latach 2016-2018 odpowiedzialny za Pion Strategii i Rozwoju, od marca 2018 za pion ekonomiczno-finansowy. Decyzją rady nadzorczej w okresie od 19 marca 2018 do 21 maja 2018 pełnił obowiązki prezesa zarządu.



Jak czytamy w piątkowym komunikacie, jednocześnie rada nadzorcza spółki powierzyła pełnienie funkcji prezesa Jarosławowi Adamowi Wittstockowi. Pełnił on od 11 września 2018 roku funkcję wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych Grupy Lotos, wchodząc w skład zarządu X kadencji.

Nowy prezes jest menadżerem z blisko 25 letnim stażem w zarządzaniu zespołami liczącymi od kilku do kilkuset pracowników w firmach z kapitałem polskim i międzynarodowym, absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w Banku Gospodarki Żywnościowej.Posiada bogate doświadczenie menedżerskie m.in. w branży leasingowej (BG Leasing SA – dyrektor Biura Handlowego Centrali, Hanza Leasing SA – prezes zarządu); FMCG (Polmlek Maćkowy – prezes zarządu); farmaceutycznej (PZF Cefarm – dyrektor zarządzający) oraz medycznej (prezes zarządu ZKS Szpital Gdańsk Sp. z o.o., dyrektor zarządzający Swissmed Centrum Zdrowia SA).

Prowadził także własną firmę doradczą. W latach 2016-2017 był dyrektorem Oddziału Pomorskiego ARiMR. Od marca 2017 roku związany zawodowo z Grupą Energa, najpierw jako dyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji w Energa SA, a od maja 2017 roku jako wiceprezes Energa Obrót SA zarządzający takimi obszarami jak: nadzór korporacyjny, handel hurtowy, sprzedaż do rynku biznesowego a także marketing.



Grupa Kapitałowa Lotos jest drugim co do wielkości producentem paliw w Polsce. Prowadzi wydobycie węglowodorów w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Prace w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej prowadzone są także, w ramach Grupy Kapitałowej Lotos, w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego i na lądowych złożach ropy naftowej na terytorium Litwy.



W skład grupy kapitałowej, oprócz Grupy Lotos, która zarządza rafinerią w Gdańsku, wchodzi obecnie kilkanaście spółek ze znakiem Lotos.



Jak czytamy na stronie internetowej Lotosu, Skarb Państwa posiada 53,19 proc. udziału w spółce.