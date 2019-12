Ostrzeżenie przed porywistym wiatrem. Sprawdź, gdzie będzie niebezpiecznie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę rano ostrzeżenie przed silnym wiatrem w województwie pomorskim. Jest to ostrzeżenie pierwszego stopnia, co oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

Ostrzeżeniem zostały objęte 4 powiaty: lęborski, pucki, słupski i wejherowski.



Według tego ostrzeżenia, IMGW prognozuje, że po południu i wieczorem w tej części województwa pomorskiego wiać będzie silny, zachodni wiatr, o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 75 km/h.



Jest to ostrzeżenie pierwszego stopnia, co oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Należy spodziewać się m.in. utrudnień w ruchu drogowym. Instytut zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

