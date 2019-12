Polacy w czołówce narodów najlepiej znających język angielski

Spośród wielu języków to angielski jest najczęściej używanym językiem na świecie. Gdzie są więc ludzie posługujący się nim najlepiej? Na to pytanie odpowiedź próbowali znaleźć badacze z międzynarodowej firmy edukacyjnej EF Education First. Wyniki mogą zaskakiwać, bowiem wiodące w Europie gospodarki – poza Niemcami – radzą sobie zaskakująco źle. W elitarnej czołówce znaleźli się natomiast Polacy.

Jak wynika z opublikowanego raportu, najpłynniej w języku angielskim mówią mieszkańcy Holadnii, a dalej Północnej Europy, kolejno: Szwecji, Norwegii i Danii. Na kolejnych miejscach wśród narodów o „bardzo wysokim poziomie zaawansowania” znalazły się Singapur i RPA, a także Finlandia, Austria, Luksemburg oraz Niemcy.



Na 11. miejscu w tym gronie uplasowali się Polacy – przed Portugalią, Belgią i Chorwacją.



Co ciekawe, spośród europejskich krajów nie najlepiej z angielskim radzą sobie m.in. Francuzi, Hiszpanie i Włosi. Najmniej sprawni są jednak przedstawiciele Bliskiego Wschodu – Irak, Kuwejt, Oman i Arabia Saudyjska znajdują się na samym końcu.



Jak zauważa jednak „The Economist”, badanie przeprowadzone przez Education First – choć daje interesujące wyniki – nie jest wyczerpujące ani też do końca reprezentatywne. Opiera się bowiem na wynikach darmowego testu online przeprowadzonego przez 2,3 mln wolontariuszy w 100 krajach.

W próbie uwzględniono więc tylko osoby posiadające dostęp do internetu, a także czas i chęć do przystąpienia do testu. W rezultacie w wielu krajach afrykańskich nie ma wystarczającej liczby osób, co najmniej 400, aby zostać uwzględnionym w raporcie.