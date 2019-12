Tragedia w popularnej galerii: Wypchnął 6-latka z balkonu, bo chciał być w telewizji

Rozpoczął się proces nastolatka, który na początku sierpnia został zatrzymany po tym, jak wypchnął 6-letniego chłopca z platformy widokowej znajdującej się na 10. piętrze galerii Tate Modern w Londynie. Oskarżony o usiłowanie zabójstwa przyznał się i zeznał, że zrobił to, bo chciał być w telewizji.

W sierpniu tego roku, kiedy doszło do tragedii, sprawca był jeszcze niepełnoletni; 18-lat ukończył dopiero niedawno.



Nastolatek wypchnął 6-latka z tarasu widokowego, a ten spadł na dach znajdujący się pięć pięter niżej. Dziecko w stanie krytycznym zostało przetransportowane do szpitala. Od tamtej pory trwa jego intensywna rehabilitacja.



„Życie zatrzymało się dla nas cztery miesiące temu. (…) Jesteśmy wyczerpani i nie wiemy, dokąd to wszystko prowadzi, ale idziemy dalej” – przekazała rodzina poszkodowanego w oświadczeniu opublikowanym przez policję.



W piątek, w czasie przesłuchania, nastolatek jednoznacznie przyznał się do próby zabójstwa, choć linia obrony jest trochę inna – że cierpi z powodu autyzmu, ma zaburzenia osobowości i kompulsywne zachowania.



Jak wynika z zeznań, nastolatek po ujęciu powiedział strażnikom galerii, że przyszedł tam już z zamiarem zabicia, bo chciał być w telewizji.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info, Agencja Reutera

Tate Modern to brytyjskie muzeum narodowe międzynarodowej sztuki nowoczesnej. W 2018 roku było najbardziej popularną atrakcją turystyczną w całym Zjednoczonym Królestwie. Odwiedziło je niemal 6 mln turystów.