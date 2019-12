Biały Dom nie weźmie udziału w przesłuchaniach w sprawie impeachmentu Trumpa

Biały Dom poinformował oficjalnie w piątek Kongres, że nie weźmie udziału w planowanych na przyszły tydzień przesłuchaniach w Izbie Reprezentantów w sprawie impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa.

W liście do demokratycznego przewodniczącego komisji ds. sądownictwa Izby Reprezentantów Jerrolda Nadlera, doradca Białego Domu Pat Cipollone określił prowadzoną przez Demokratów procedurę postawienia prezydenta w stan oskarżenia (impeachmentu) jako –kompletnie bezpodstawną–.



Dodał, że demokratyczna przewodnicząca (spiker) Izby Nancy Pelosi poleciła Demokratom kontynuowanie procedury impeachmentu –zanim wasz komitet otrzymał choćby ślad dowodu–.



– Nie widzimy żadnego powodu aby uczestniczyć (w przesłuchaniach) ponieważ ten proces jest nieuczciwy. Nie otrzymaliśmy żadnej uczciwej szansy uczestnictwa– – powiedział cytowany przez Reutera anonimowy urzędnik administracji wysokiego szczebla.



– Przewodnicząca już ogłosiła z góry określony rezultat, nie będziemy mieli możliwości wzywania jakichkolwiek świadków– – dodał.

W czwartek Pelosi zwróciła się do komisji aby sformułowała formalne zarzuty wobec republikańskiego prezydenta Donalda Trumpa, które mogą doprowadzić do jego impeachmentu.



Ocenia się że komisja opracuje projekt treści zarzutów i je zarekomenduje do przyszłego czwartku. Izba Reprezentantów w pełnym składzie mogłaby je przegłosować jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Do przegłosowania wniosku o impeachment wystarczy zwykła większość głosów.



Następnie musi się odbyć proces w Senacie, w którym Republikanie mają większość. Senat musiałby przegłosować wniosek o impeachment kwalifikowaną większością głosów.



Postępowanie w sprawie impeachmentu Trumpa rozpoczęło się we wrześniu w związku z zarzutami, iż domagał się od władz Ukrainy zbadania powiązań biznesowych i działalności w tym kraju syna Joe Bidena, czołowego demokratycznego rywala Trumpa w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.



Prawo amerykańskie zabrania korzystania z pomocy władz innych państw w procesie wyborczym.