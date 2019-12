Pożar w pobliżu Sydney „zbyt duży, aby go ugasić”

Olbrzymi pożar szalejący w pobliżu największego miasta Australii Sydney jest obecnie „zbyt duży aby go ugasić” – ostrzegli w piątek strażacy. Ratunkiem przed żywiołem jest tylko ewakuacja. Tegoroczne wyjątkowo tragiczne pożary przypisywane są globalnym zmianom klimatu.

Front gigantycznego pożaru lasów i zarośli na północny zachód od Sydney ma długość ponad 60 km i objął już obszar ok. 300 tys. hektarów. Obecnie front znajduje się w odległości zaledwie godziny jazdy samochodem od Sydney, które spowite jest dymem przenoszonym przez wiatr.



Władze ostrzegły, że mieszkańcy zagrożonych rejonów nie powinni próbować bronić swoich posiadłości za wszelką cenę, ale natychmiast ewakuować się.



– Nie możemy powstrzymać tych pożarów, muszą płonąć do czasu poprawy warunków. Wówczas zrobimy co w naszej mocy aby je opanować – powiedział zastępca komisarza stanu Nowa Południowa Walia Rob Rogers.



Na pomoc strażakom australijskim przybyli w piątek strażacy z Kanady.

A firefighter in Australia filmed the shocking moment a bushfire erupted through tall trees at breakneck speed, spewing flames into the sky: https://t.co/JjfFHo8Czd pic.twitter.com/MFKIPOz4cw — CNN International (@cnni) December 7, 2019

źródło: pap

Od października br. w pożarach zginęło 6 osób, ponad 700 domów zostało zniszczonych. Pożary szaleją zwłaszcza w stanach zachodniej i południowej Australii a także na Tasmanii.W Sydney zanieczyszczenie powietrza pyłem i dymem osiągnęło taki poziom, że poruszanie się po ulicach wymaga zakładania masek i grozi poważnymi następstwami zdrowotnymi. Meteorolodzy ostrzegają, że miasto może być spowite przez dym przez tygodnie, jeśli nie miesiące.Kolejnym problemem jest wysoka temperatura; według prognoz może ona osiągnąć w rejonie Sydney ponad 40 st. C.Tegoroczny sezon pożarów w Australii rozpoczął się wyjątkowo wcześnie i przynosi większe niż w poprzednich latach tragiczne żniwo. Gwałtowność żywiołu i niezwykle wysokie temperatury przypisywane są zmianom klimatu.