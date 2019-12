Odwołano alert bombowy w bazie lotniczej na Florydzie

Po przeszukaniu bazy lotniczej Patrick na Florydzie, w której wcześniej ogłoszono alert bombowy, ogłoszono, że jej teren jest bezpieczny – poinformowało w piątek wieczorem dowództwo bazy na Twitterze. Wcześniej, po ogłoszeniu alertu, zarządzono ewakuację części obszaru bazy.

– Nie ma wiarygodnego zagrożenia dla bazy w tym momencie – głosi oświadczenie dowództwa.



Wcześniej w piątek doszło do strzelaniny w bazie lotnictwa marynarki wojennej w Pensacoli na Florydzie, w której zginęły cztery osoby, a osiem zostało rannych.



Sprawcą ataku był członkiem sił powietrznych Arabii Saudyjskiej, który USA przebywał na szkoleniu wojskowym.



Baza w Pensacola znajduje się na Florydzie w pobliżu granicy stanowej z Alabamą. Jest jedną z najważniejszych baz szkoleniowych lotnictwa marynarki wojennej USA. Na co dzień stacjonuje w niej ponad 16 tys. żołnierzy; zatrudnionych jest także 7,4 tys. cywilów.



Z kolei trzy osoby zginęły w strzelaninie, do której doszło w środę w bazie wojskowej w Pearl Harbor na Hawajach. Wśród zabitych jest sprawca, żołnierz marynarki wojennej USA, który po ataku popełnił samobójstwo.



W Pearl Harbor na wyspie O’Ahu znajduje się największa baza marynarki wojennej USA na Pacyfiku.



