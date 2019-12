Petru bije na alarm: Automaty zastępują ludzi z powodu wzrostu płacy minimalnej

„Jeśli zbyt szybko rośnie płaca minimalna, to automaty zastępują pracowników” – twierdzi Ryszard Petru, komentując otwarty w tym tygodniu całodobowy i bezobsługowy sklep jednej z sieci handlowych, w którym można zrobić zakupy i być obsłużonym jedynie przez maszyny. Internauci jednak zauważają, że samoobsługowe sklepy nie są niczym nowym we współczesnym świecie, gdzie na ich powstawanie nie ma wpływu – dużo wyższa niż w Polsce – płaca minimalna. „Pan, światowy ekonomista, powinien to wiedzieć” – komentują.

Wpis byłego posła i lidera Nowoczesnej wywołał w mediach społecznościowych dużo kontrowersji. Polityk przestrzega w nim przed „zastępowaniem” ludzi przez maszyny, ale i krytykuje wprowadzony przez PiS niedzielny zakaz handlu, który – jego zdaniem – dodaje „paliwa”.

W tym tygodniu jedna z sieci handlowych urochomiła pierwszy całkowicie samoobsługowy sklep czynny 24/7!



Jak zbyt szybko rośnie płaca minimalna to automaty zastępują pracowników a „paliwa” dodaje absurdalny zakaz handlu w niedzielę. — Ryszard Petru (@RyszardPetru) December 6, 2019

Z całym szacunkiem ale Pan jako tak światowy ekonomista powinien wiedzieć, że samoobsługowe sklepy nie są czymś niezwykłym i na zachodzie jest tego od groma. Ich powstanie nie wynika z minimalnej krajowej �� nawet jakby minimalna wynosiła połowę z tego to i tak by się pojawiały — John Bugs (@John_Bugss) December 6, 2019

Ile według Pana @RyszardPetru powinien zarabiać pracownik aby móc się samodzielnie utrzymać bez potrzeby ciągłego dorabiania po godzinach? czy ta mityczna pensja minimalna według Pana na to pozwala? — Michał Wysocki �� ��‍♂️✊ (@Michallwysocki) December 6, 2019

Samoobsługowe sklepy nie są jednak czymś niezwykłym, a na Zachodzie już od kilku lat ich popularność rośnie. Jak wskazują także internauci na Twitterze – to zasługa przede wszystkim postępu technologicznego.Ryszardowi Petru nie podoba się wyraźnie rosnąca płaca minimalna, na której zyskuje duża część polskiego społeczeństwa, zarabiająca najmniej. Jeden z użytkowników Twittera zadał pytanie, ile zdaniem Petru powinien zarabiać pracownik, aby móc się utrzymać, bez potrzeby dorabiania. „Czy ta mityczna pensja minimalna według Pana na to pozwala?” – dopytuje.

Inny podszedł do tematu z humorem.

No bo przecież nie dlatego, że jest postęp technologiczny. Gutenberg wynalazł druk bo ręczne przepisywanie było za drogie, nadmiernie rosły płace mnichów. No i mnisi przepisywać w niedzielę nie mogli ..... — Tadeusz Kwiatkowski (@Tata_Kasi) December 6, 2019

brakuje Pana w polityce — jabis1 (@jabis1nouveau) December 6, 2019

Choć w wyznaniach innych internautów nie brakło bolesnej szczerości.Były lider Nowoczesnej w lipcu – jeszcze przed wyborami parlamentarnymi – ogłosił, że odchodzi z polityki i wraca do biznesu. Posłem był w latach 2015-2019.