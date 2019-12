Podpaliły krzyż-pomnik i robiły sobie zdjęcia

Członkinie organizacji feministycznych próbowały spalić krzyż-pomnik w argentyńskim mieście Salta. Budowla upamiętnia zorganizowany tam w 1974 r. kongres eucharystyczny. Aktywistki podłożyły ogień pod dolną częścią konstrukcji krzyża; pożar szybko ugaszono.

Grupa kilkudziesięciu kobiet po podpaleniu podstawy pomnika zaczęła wykrzykiwać feministyczne hasła. Aktywistki wobiły sobie również zdjęcia. Tłumaczyły, że akcja była „formą sprzeciwu wobec zjawiska przemocy na tle seksualnym” w Argentynie.



Akt wandalizmu arcybiskup Salty Mario Cargnello nazwał „szokującym postępowaniem” i „działaniem nielogicznym”.



– Co to ma oznaczać? Jaką wiadomość ma nieść ten czyn? Co próbuje się osiągnąć takim zachowaniem? – pytał retorycznie hierarcha, podkreślając, że jest zszokowany formą protestu.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: KAI

W wystosowanym komunikacie arcybiskup przypomniał, że budowa pomnika w formie krzyża w Salcie była formą wezwania Argentyńczyków do jedności.– Ten krzyż przez lata stał się znakiem głębokich marzeń mieszkańców miasta o jedności mieszkańców, sprawiedliwości, gościnności oraz pokoju - napisał abp Cargnello.