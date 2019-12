Wiadomo, gdzie reprezentacji Polski zagra cztery mecze przed EURO 2020

Wrocław, Chorzów, Warszawa i Poznań będą gospodarzami wiosennych meczów piłkarskiej reprezentacji Polski, przygotowującej się do mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni zmierzą się kolejno z Finlandią, Ukrainą, Rosją i Islandią.

27 marca podopieczni Jerzego Brzęczka zagrają z Finlandią we Wrocławiu, a cztery dni później z Ukrainą na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Kolejne spotkania odbędą się krótko przed turniejem. 2 czerwca rywalem Biało-Czerwonych na PGE Narodowym w Warszawie będzie Rosja, zaś spotkanie z Islandią 9 czerwca odbędzie się w Poznaniu.



Pewne udziału w finałach Mistrzostw Europy są Finlandia, Rosja i Ukraina, natomiast Islandia wystąpi w marcu w turnieju barażowym.



Zaprezentowano także ośrodek, w którym kadra Brzęczka zamieszka podczas EURO 2020. Będzie to hotel w Portmarnock, nad Morzem Irlandzkim, a także boiska Gannon Park, oddalone od bazy o cztery minuty jazdy autokarem.







– Baza jest położona pod Dublinem, przy wybrzeżu, kilkanaście kilometrów od stolicy. To trochę podobne miejsce do francuskiego La Baule, w którym przebywaliśmy podczas EURO 2016 – powiedział rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.



Mistrzostwa Europy 2020 zostaną rozegrane od 12 czerwca do 12 lipca na 12 stadionach w 12 krajach.





