Polski futbol ma 100 lat. Życzenia od premiera Morawieckiego

– Nie ulega wątpliwości, że piłka nożna to nasz sport narodowy. Z okazji stulecia PZPN chciałbym życzyć reprezentacji jak najwyższego miejsca na Mistrzostwach Europy 2020 – tymi słowami premier Mateusz Morawiecki zwrócił się za pośrednictwem facebooka do środowiska piłkarskiego.

– Ja wciąż pamiętam ostatnie ME i liczę, że w nadchodzącym turnieju będą walczyć jeszcze mocniej i zajdą jak najdalej – dodał szef rządu. W zamieszczonym na swoim profilu filmie Mateusz Morawiecki składa podziękowania wszystkim zaangażowanym w rozwój polskiej piłki.



– Dziś wielkie święto polskiej piłki nożnej. Polska federacji świętuje swoje stulecie. Historia polskiej piłki to wielkie zwycięstwa, pamiętne mecze i znakomici zawodnicy, ale też czasami gorycz porażki. Tak jak w życiu – powiedział Mateusz Morawiecki w przesłaniu skierowanym do całego środowiska, ale i do wszystkich Polaków, kibiców tego sportu.





Jak podkreślił premier: „Piłka to wychowanie, kształtowanie charakterów, przezwyciężanie trudności. Radość i smutek. Wspaniała sprawa, której wszyscy doświadczamy. W tym dniu chciałbym z całego serca podziękować wszystkim tym, którzy polską piłkę tworzą – piłkarzom, trenerom, działaczom, sędziom. Wszystkim tym, których znamy z telewizji i tym nieznanym z imienia i nazwiska, zaangażowanym każdego dnia w rozwój naszego futbolu na różnych szczeblach - w klubach i szkołach. Tysiącom dzieci, młodzieży, chłopców i coraz częściej dziewczynek ciężko trenującym w całej Polsce, a także ich rodzicom, którzy ich w tym wysiłku wspierają”.



Mateusz Morawiecki wyraził także zadowolenie z faktu, że coraz większą popularnością cieszy się amp futbol: „Piłkarze z niepełnosprawnościami pokazują nam wszystkim, co to znaczy prawdziwy hart ducha, pasja i miłość do futbolu”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Równie mocno chciałbym podziękować kibicom. Polacy kochają piłkę. Widzimy to, kiedy miliony ludzi gromadzą się, żeby kibicować naszej Reprezentacji Narodowej, by wspólnie odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego. Piłka jednoczy Polaków niezależnie od ich poglądów i przekonań. Piłka nożna to nasz sport narodowy – zaznaczył premier.Podkreślając popularność tej dyscypliny sportu szef rządu skomentował żartobliwie, że z tej racji w Polsce na 38 milionów obywateli jest podobno 39 milionów ekspertów, trenerów, znawców futbolu.Premier zapewnił, już serio, że państwo polskie konsekwentnie popierać będzie rozwój piłki nożnej, inwestując coraz większe pieniądze zarówno w piłkę profesjonalną, jak i tę amatorską. – Życzę wszystkim Polakom kolejnych stu lat pełnych sukcesów, wzruszeń i emocji – zakończył swoje przesłanie premier.