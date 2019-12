Africa Eco Race: Team Czachor-Dąbrowski i Miss Polonia ruszają na pomoc potrzebującym

Była Miss Polonia Marcelina Zawadzka oraz legendy sportu motorowego Jacek Czachor i Marek Dąbrowski wystartują w wyścigu nawiązującym do tradycji rajdu Paryż–Dakar. Przy okazji będą promować serwis crowdfundingowy prowadzony przez Caritas Polska.

W styczniu na trasę Africa Eco Race 2020, wiodącą z Monte Carlo do Dakaru, wyruszy polska załoga. Znajdą się w niej m.in. sportowcy Jacek Czachor i Marek Dąbrowski, którzy świętują 20. rocznicę pierwszego startu w rajdzie Paryż–Dakar oraz debiutująca w roli kierowcy ciężarówki rajdowej Marcelina Zawadzka – Miss Polonia 2011 i prowadząca programu „Pytanie na śniadanie”. Łączy ich pasja do sportów motorowych i chęć czynienia dobra.



Projekt, do którego przystąpili – „Misja Uratuje Cię”, związany jest z serwisem charytatywnym uratujecie.pl, który prowadzi Caritas Polska. Dzięki tej witrynie będzie można poznać historie potrzebujących, dla których prowadzone są zbiórki i bezpośrednio wpłacać pieniądze. Celem akcji jest dotarcie do jak największej grupy darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych. Podczas rajdu będą prowadzone intensywne działania promujące zbiórki.



Ale zawodnicy nie poprzestaną na namawianiu do wpłat na rzecz potrzebujących. Sami zawiozą do Senegalu mleko w proszku dla dzieci chorych i niedożywionych, pozostających pod opieką ośrodka misyjnego w Dakarze, którym kieruje urszulanka, siostra Ksawera Michalska. Przekażą je 20 stycznia, podczas uroczystego finału akcji.





źródło: pap

Rajd Africa Eco Race odbywa się od 2009 r. Powołano go do życia, gdy oryginalny Rajd Paryż-Dakar został przeniesiony na teoretycznie bezpieczniejsze trasy w Ameryce Południowej. Jego szlak wiedzie przez Maroko, Saharę Zachodnią, Mauretanię i Senegal. Zawodnicy mają do przejechania ponad 6000 km w trudnych pustynnych warunkach. Obok aut terenowych i ciężarówek, w rajdzie biorą udział motocykle i quady.