Benzyna nie stanieje. OPEC i Rosja zmniejszą wydobycie ropy naftowej

Państwa OPEC i Rosja uzgodniły w Wiedniu, że zredukują produkcję ropy o dodatkowe 500 tys. baryłek dziennie, by podtrzymać ceny surowca. Zmniejszenie wydobycia będzie obowiązywać do marca 2020 roku.

Rosja i państwa OPEC wspólnie produkują więcej niż 40 proc. światowej ropy naftowej. O decyzji poinformował minister energii Rosji Aleksandr Nowak. Od trzech lat członków kartelu i Rosję obowiązuje też umowa o ograniczeniu wydobycia ropy o 1,2 mln baryłek dziennie. Zmniejszenie produkcji ma zapobiec spadkom cen.



Do spadków notowań ropy mogą doprowadzić obawy rynku o konsekwencje wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi i Chinami oraz o spadek popytu. OPEC i Rosja starają się jednak wyważyć zabiegi o podtrzymanie cen z ryzykiem utraty rynku na rzecz innych producentów, czyli USA, Kanady, Brazylia, Norwegii i Gujany.



Największe cięcia w produkcji ropy wprowadziła Arabia Saudyjska, która jest nieformalnym przywódca kartelu.



W lipcu OPEC i 10 niezrzeszonych krajów produkujących ropę, którym przewodzi Rosja, podpisało deklarację o „stałej współpracy” w formacie OPEC+, co było reakcją na wzrost eksportu ropy z USA. Wszystko po to, aby powstrzymać drastyczne spadki cen surowca.





