Prawie 6 tysięcy ataków na tle seksualnym. Nowe dane Ubera

Prawie 6 tys. doniesień o napaściach na tle seksualnym odnotowano w Stanach Zjednoczonych w czasie przejazdów zamawianych przez aplikację Uber – podała firma w zaprezentowanym przez siebie raporcie. Materiał dotyczy przejazdów w latach 2017 i 2018. Według firmy ma wykazać jej zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa.

Z opublikowanego przez firmę Uber raportu wynika, że w 2017 i 2018 roku miało dojść w sumie do 5981 napaści seksualnych. Liczba ta dotyczy w sumie 2,3 mld przejazdów zamawianych przez aplikację Ubera w USA. Firma twierdzi, że 99,9 proc. wszystkich podróży odbyło się bez problemów. Pasażerowie stanowili prawie połowę osób oskarżonych o nadużycia seksualne.



Jak mówi firma, to pierwszy tak kompleksowy raport dotyczący działalności polegającej na realizowaniu przewozów zamawianych z aplikacji pod kątem bezpieczeństwa. Uber zapowiada, że takie raporty będą pojawiać się, co dwa lata.



Firma poinformowała, że obecnie nie ma konkretnych planów opublikowania raportów bezpieczeństwa dla krajów poza USA.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: BBC

Warto przypomnieć, że bezpieczeństwo pasażerów, w szczególności przemoc seksualna, stanowiły poważne wyzwanie dla Ubera i jego amerykańskiego rywala Lyft, a także dla chińskiego Didi. W listopadzie londyński regulator transportu ogłosił, że Uber nie otrzyma nowej licencji na prowadzenie działalności po powtarzających się problemach z bezpieczeństwem. Firma odwołała się od wyroku i nadal działa w trakcie procesu.