Zarzuty i postępowanie dyscyplinarne wobec warszawskiej sędzi

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec sędzi Anny B.-C. z warszawskiego Sądu Okręgowego. Postawione jej zarzuty dotyczą m.in. prezentowania osobistych poglądów tuż po zakończeniu rozpraw – z pominięciem narady składu orzekającego, podważenia niezawisłości i niezależności innego z orzekających sędziów. Zdaniem Rzecznika Dyscyplinarnego, sędziego Piotra Schaba, Anna B.-C. bezprawnie ingerowała w skład orzekający powołany do rozpoznania spraw, a udzielając wywiadów mediom złamała przepisy wypowiadając się na temat toczonych spraw, które prowadziła.

Jak informuje w komunikacie Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab, trzy z pięciu postawionych sędzi Annie B.-C. zarzutów wyczerpują znamiona przestępstw nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego ściganych z urzędu.



Chodzi m.in. o rozprawę z 16 września 2019 roku, kiedy jako przewodnicząca składu orzekającego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, podczas trwania przerwy w rozprawie odwoławczej, „bezprawnie i z pominięciem pozostałych, dwóch ustalonych członków tego składu, wydała postanowienie o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami prejudycjalnymi”, a następnie z tego powodu zawiesiła postępowanie w sprawie. Zdaniem rzecznika dyscyplinarnego dokonała niezgodnej z przepisami Ustawy o ustroju sądów powszechnych ingerencji w skład orzekający.



Wcześniej, pod koniec sierpnia tego roku – również jako przewodnicząca składu orzekającego – pomijając naradę składu zaprezentowała tuż po zakończeniu rozprawy osobisty pogląd, który – jej zdaniem – miał świadczyć o podstawach do odroczenia rozprawy. Wtedy również zakwestionowała skład orzekający, podważając niezawisłość i niezależność jednego z sędziów.

Na stronie internetowej RDSSP ukazał się komunikat @SchabPiotr w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Annie B.-C., sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie. Zapraszam do zapoznania się z tym komunikatem. https://t.co/ekr5J6VN8X — Przemysław W. Radzik (@ZRDSSP_Radzik) December 6, 2019

#wieszwiecej Polub nas

Następnie zwróciła się do innych sędziów tamtejszego sądu o opinię, ws. skierowania do ministra sprawiedliwości wniosku o odwołanie dwóch delegowanych do SO sędziów oraz „dyspozycje w zakresie podjęcia dalszych czynności służbowych w tym celu, uniemożliwiając tym samym sędziemu, członkowi składu orzekającego uczestnictwo w rozpoznaniu tej sprawy”.Dwa kolejne zarzuty dotyczą również zadanych przez sędzię Annę B.-C., dzień przed zaplanowanymi terminami innych rozpraw, pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co stanowi sprzeczną z przepisami „ingerencję w skład orzekający, powołany do rozpoznania tych spraw”.Jak czytamy w komunikacie, „sędzia B.-C. działała tym samym na szkodę interesu publicznego”.

Ostatni z przedstawionych przez rzecznika dyscyplinarnego zarzutów dotyczy udzielanych przez warszawską sędzię wywiadów dla telewizji, radia i portali internetowych. Jak wskazuje Piotr Schab, sędzia w swoich wypowiedziach „podważyła status dwóch ustalonych sędziów i ich uprawnienia do pełnienia urzędu sędziego, a także ich niezawisłość i niezależność”.



Sędzia Anna B.-C., kierując swoje wystąpienie do ministra sprawiedliwości, zakwestionowała ponadto sposób realizacji kompetencji przez wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie – czytamy dalej.



Jak podkreślono w komunikacie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, sędzia naruszyła zasady etyki zawodowej, a wyrażając publicznie osobiste poglądy – będą członkiem składu orzekającego – naruszyła ślubowanie sędziowskie, „w szczególności strzeżenia powagi stanowiska sędziego i kierowania się zasadami godności i uczciwości w służbie i poza nią”.



Sądem właściwym do rozpoznania postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędzi Annie B.-C. w I instancji jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego – wskazał sędzia Schab.