Ludzie udomowili samych siebie. Pokazują to najnowsze badania

Oprócz udomowienia wielu gatunków zwierząt, ludzie udomowili również samych siebie? Tę hipotezę uczeni od dawna biorą pod uwagę. Najnowsze badania genetyczne, opisane na łamach „Science Advances”, stanowią krok w kierunku jej potwierdzenia.

Udomowienie jest procesem, w którym zwierzęta tracą pewne cechy na rzecz innych, pożądanych przez człowieka. Dzieje się to często poprzez odpowiednie krzyżowanie osobników.



Jeszcze w XIX w. zaproponowano teorię, że proces udomowienia, a właściwie „samoudomowienia”, zachodził również w przypadku ludzkiego gatunku, kiedy preferowany był określony zestaw cech, związanych ze zdolnością do kooperacji.



Ludzie, którzy takie cechy posiadali, a przy tym odznaczali się delikatniejszymi, wzbudzającymi zaufanie rysami twarzy, byli preferowani jako partnerzy. Proces „samoudomowienia” uważa się niekiedy za kluczowy dla rozwoju naszej cywilizacji. W najnowszych badaniach genetycznych postanowiono sprawdzić tę hipotezę.



Naukowcy z Uniwersytetu w Barcelonie wzięli pod uwagę m.in. ludzi z tzw. zespołem Williamsa. Jest to rzadka choroba genetyczna, która wiąże się z wieloma dysfunkcjami somatycznymi oraz obniżeniem zdolności intelektualnych i nadwrażliwością na bodźce.





źródło: pap

Specyficzną cechą zespołu Williamsa jest nadwrażliwość emocjonalna chorych, co może również przeradzać się w stany lękowe. Osoby takie są przyjacielskie, odznaczają się wysokim poziomem empatii oraz intensywnie dążą do kontaktów z innymi. Mają też charakterystyczne rysy twarzy, nazywane niekiedy „elfimi”, emanujące życzliwością.Hiszpańscy naukowcy, badając profil genetyczny osób z zespołem Williamsa, doszli do wniosku, że u ludzi można wyodrębnić zespół genów odpowiedzialnych zarazem za prospołeczne nastawienie i rysy twarzy, które wzbudzają zaufanie.Takiej kombinacji genów nie zidentyfikowano w przypadku neandertalczyków - naszych wymarłych krewniaków. Byłoby to pierwsze genetyczne potwierdzenie teorii o „samoudomowieniu”.