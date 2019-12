Polska stara się odkupić od Austrii tereny po obozie Mauthausen-Gusen

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska stara się odkupić od Austrii tereny po dawnym obozie śmierci Mauthausen-Gusen. – W Mauthausen-Gusen zginął co drugi więzień, część polskiej inteligencji, kilkadziesiąt tysięcy osób – przypomniał premier.

Premier podkreślił, że współcześnie nie można być biernym wobec przekłamań historycznych. Zapewnił, że państwo polskie zobowiązuje się do dbania o pamięć o II wojnie światowej i o zbrodniach nazistowskich Niemiec.



– Nie możemy dopuścić do tego, żeby tereny po dawnych obozach zagłady zamieniały się w jakieś miejsca niegodne upamiętnienia. Miejsca, które służą do innych celów (niż upamiętnianie zbrodni – red.) – stwierdził premier Morawiecki.



Przypomnijmy, że na terenach dawnego obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, gdzie zginęło 30 tysięcy Polaków, wybudowano osiedle mieszkaniowe; ma tam siedzibę wiele austriackich firm.





#wieszwiecej Polub nas