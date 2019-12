Sondaż CBOS. Notowania PiS lepsze niż w wyborach

W grudniu najwięcej zwolenników ma koalicja rządząca: PiS może liczyć na poparcie 45 proc. pewnych uczestników wyborów. Koalicję Obywatelską popiera 22 proc., a Lewicę – 11 proc. PSL-Kukiz'15 oraz Konfederacja otrzymały po 6 proc. głosów – wynika z sondażu CBOS.

Niecałe dwa miesiące po wyborach poparcie dla PiS-u deklaruje 45 proc. pewnych uczestników wyborów, co oznacza spadek o 1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem z listopada.



Głosowanie na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 22 proc. ankietowych, czyli o 2 pkt proc. więcej niż w badaniu z poprzedniego miesiąca. Na trzecim miejscu znalazła się w grudniu Lewica (SLD, Wiosna, Lewica Razem), którą popiera 11 proc. Polaków, co daje spadek o 1 pkt proc. Po 6 proc. badanych zadeklarowało poparcie dla PSL-Kukiz'15 (spadek o 3 pkt proc.) oraz dla Konfederacji (bez zmian).



Na przełomie listopada i grudnia 81 proc. uprawnionych do głosowania zadeklarowało, że wzięłoby udział w wyborach, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę. 10 proc. wyborców nie jest pewnych, czy poszłoby głosować. 10 proc. ankietowanych odrzuca możliwość udziału w hipotetycznym głosowaniu.

źródło: pap

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach od 28 listopada do 5 grudnia 2019 roku na liczącej 971 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.