Atak strzelca w bazie wojskowej na Florydzie. Są zabici

Co najmniej cztery osoby, w tym napastnik, zginęły w strzelaninie w amerykańskiej bazie wojskowej w Pensacola na Florydzie – poinformowała marynarka wojenna USA w mediach społecznościowych. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w ataku zostało rannych 11 osób.

Stan dwóch rannych jest krytyczny – poinformował rzecznik bazy Jason Bortz



Napastnik został unieszkodliwiony już po kilku minutach od ataku – przekazała z kolei Amber Southard, rzeczniczka szeryfa hrabstwa Escambia.



Jednostka została zablokowana i odcięto do niej dostęp. Na razie nie jest znana tożsamość napastnika, ani jego motywy.



O sytuacji na bieżąco informowany jest prezydent Donald Trump – przekazał rzecznik Białego Domu.



Śmierć strzelca potwierdziła marynarka wojenna USA. W twitterowym wpisie poinformowała również o kolejnych trzech ofierach śmiertelnych.

