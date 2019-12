Przerażające sceny, ktoś skoczył z balkonu. Wybuch i pożar w wieżowcu [WIDEO]

Co najmniej pięć osób zginęło w wyniku wybuchu gazu do którego doszło w 12-piętrowym bloku mieszkalnym w Preszowie na wschodzie Słowacji – podała tamtejsza policja. Jedna z ofiar to osoba, która usiłowała się ratować, skacząc z balkonu płonącego budynku. Wieżowiec grozi zawaleniem – alarmują strażacy.

Służby medyczne udzieliły pomocy co najmniej 40 osobom, które zostały ranne.



Z zagrożonego upadkiem budynku ewakuowano wszystkich ludzi, do których strażacy zdołali dotrzeć.



6 z 12 pięter budynku, w którym doszło do eksplozji gazu, stoi w płomieniach. Według relacji świadków wybuch, do którego miało dojść w okolicach 9. piętra budynku, może mieć związek z pracami, które na zewnątrz prowadziły firmy gazowe.



Są ranni, ale służby ratunkowe nie podają ich liczby z uwagi na wciąż trwającą akcję.





źródło: pap

W gaszeniu pożaru i monitorowaniu sytuacji ze śmigłowców przeszkadza silny wiatr. Według strażaków zawaliła się klatka schodowa w budynkuAgencja TASR podała, że na miejsce tragedii jadą premier Słowacji Peter Pellegrini oraz ministrowie zdrowia i spraw wewnętrznych.Na miejsce skierowano żołnierzy, którzy mają wspierać strażaków, policjantów i ratowników.Kondolencje bliskim ofiar przekazała prezydent Słowacji Zuzana Czaputova.